La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è la fatica che non dà l esito sperato' è 'Sprecata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPRECATA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Sprecata? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Sprecata.

Perché la soluzione è Sprecata? Sprecata indica qualcosa che è stato usato o impiegato senza ottenere il risultato desiderato, risultando quindi inutile o vanificato. È come quando si investe tempo o energie in un tentativo che poi si rivela inutile o fallimentare. In parole semplici, rappresenta un’occasione o uno sforzo che si rivela essere stato tutto invano, lasciando l’amaro in bocca e la consapevolezza di aver sprecato qualcosa di prezioso.

Hai trovato la definizione "Lo è la fatica che non dà l esito sperato" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

P Padova

R Roma

E Empoli

C Como

A Ancona

T Torino

A Ancona

L I O O L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OLLIO" OLLIO

