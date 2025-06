La virata di poppa sulla barca a vela nei cruciverba: la soluzione è Strambata

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La virata di poppa sulla barca a vela' è 'Strambata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRAMBATA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Strambata più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Strambata.

Perché la soluzione è Strambata? La strambata è una manovra di vela in cui si cambia direzione della barca girando la prua controvento, facendo virare la vela dall'altra parte. È fondamentale per cambiare rotta senza spezzare il vento e mantenere il controllo della barca. Questa tecnica richiede abilità e attenzione, ed è spesso usata per ottimizzare la navigazione, specialmente in condizioni di vento forte o durante le manovre di regata.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Piccola barca a vela per regate olimpicheBlocca la barca a velaUna barca a velaPiccola barca a remi o a velaIn barca la cima per bordare una vela

Se "La virata di poppa sulla barca a vela" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

