La soluzione di 13 lettere per la definizione 'La trasgressione agli ordini ricevuti' è 'Disobbedienza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DISOBBEDIENZA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Disobbedienza? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 13 lettere più frequenti: Disobbedienza.

Perché la soluzione è Disobbedienza? La disobbedienza è l'atto di non seguire un ordine o una regola imposta, spesso per motivi morali o di protesta. Rappresenta una scelta consapevole di sfidare l'autorità o le norme stabilite, mettendo in discussione il sistema. È un gesto che può portare a cambiamenti sociali o personali significativi, dimostrando il valore della propria coscienza e del desiderio di giustizia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Muoversi agli ordini di un registaÈ agli ordini di un maggioreUn corpo di volontari agli ordini di GaribaldiÈ agli ordini di uno chefÈ agli ordini del Questore

Hai trovato la definizione "La trasgressione agli ordini ricevuti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

I Imola

S Savona

O Otranto

B Bologna

B Bologna

E Empoli

D Domodossola

I Imola

E Empoli

N Napoli

Z Zara

A Ancona

