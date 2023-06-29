È agli ordini di un maggiore

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'È agli ordini di un maggiore' è 'Battaglione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BATTAGLIONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È agli ordini di un maggiore" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È agli ordini di un maggiore". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Battaglione? Un gruppo di soldati che lavora sotto il comando di un ufficiale superiore forma un’unità militare di dimensioni medie. Questa unità, composta da diversi plotoni, è responsabile di una sezione specifica di un fronte o di una operazione. La sua organizzazione permette di coordinare efficacemente le azioni durante le operazioni belliche. La presenza di un comandante che guida e dirige il gruppo è fondamentale per garantire il successo delle missioni affidate.

La soluzione associata alla definizione "È agli ordini di un maggiore" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È agli ordini di un maggiore" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Battaglione:

B Bologna A Ancona T Torino T Torino A Ancona G Genova L Livorno I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È agli ordini di un maggiore" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

