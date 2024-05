Muoversi agli ordini di un regista

Verbo

Transitivo

Curiosità su: Aaron Taylor-Johnson, nato Aaron Perry Johnson (High Wycombe, 13 giugno 1990), è un attore britannico. Noto al grande pubblico per il ruolo di Kick-Ass nell'omonimo film ed ha iniziato ad ottenere consensi per la sua interpretazione di John Lennon nel film biografico Nowhere Boy (2009). Ha continuato a recitare ne Le belve di Oliver Stone (2012), nell'adattamento di Anna Karenina (2012), in Godzilla (2014) e in Avengers: Age of Ultron (2015). Per la sua performance di Ray Marcus nel thriller Animali notturni di Tom Ford (2016), ha vinto il Golden Globe per il miglior attore non protagonista ed è stato nominato al Premio BAFTA nella medesima categoria.

recitare (vai alla coniugazione)

(arte) (teatro) (cinematografia) impersonare un personaggio in una recita

Sillabazione

re | ci | tà | re

Pronuncia

IPA: /reti'tare/

Etimologia / Derivazione

dal latino recitare formato da re- e da citare cioè "fare l’appello delle persone citate in tribunale"

Sinonimi

declamare, dire, leggere ad alta voce, parlare con enfasi, pronunciare, scandire

affermare, prevedere, sancire, stabilire

impersonare, incarnare, interpretare, rappresentare, sostenere,

avere una parte, calcare le scene, fare l’attore,

(senso figurato) atteggiarsi, fare la commedia, fare la scena, fingere, posare, simulare

Contrari

balbettare, tartagliare

(senso figurato) essere genuino, essere spontaneo, essere sincero