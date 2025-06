La scheda che elabora i segnali video nel computer nei cruciverba: la soluzione è Grafica

La scheda che elabora i segnali video nel computer

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La scheda che elabora i segnali video nel computer' è 'Grafica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRAFICA

Curiosità e Significato... La soluzione Grafica di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Grafica per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Grafica? La scheda che elabora i segnali video nel computer, chiamata anche scheda grafica o scheda video, è un componente fondamentale per gestire immagini e animazioni. Trasforma i dati digitali in immagini visibili sullo schermo, garantendo una qualità visiva elevata e prestazioni fluide. È essenziale per gaming, design e editing multimediale, rendendo ogni visualizzazione più nitida e dettagliata.

G Genova

R Roma

A Ancona

F Firenze

I Imola

C Como

A Ancona

