Il video del computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il video del computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MONITOR

Significato/Curiosita : Il video del computer

È infine iniziato ad impiegare il video anche nel cinema, non solo per la realizzazione di effetti speciali in computer grafica, come era stato in precedenza... Loro strumenti monitor – apparecchio elettro-medicale monitor – dispositivo elettronico di visualizzazione video per computer monitor – strumento di sincronizzazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 16 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Il video del computer : video; computer; Una raccolta di programmi video come cassette e CD; Sito web per condividere video ; Cambia immagini nel video non in uso del PC; video che insegna on line; Un video misurato in pollici; Archivio di dati sul computer Ing; Un computer ridottissimo; Un circuito da computer ; Mettono ko i computer ; Memoria del computer sigla;

Cerca altre Definizioni