Il farmaco preparato dal farmacista nei cruciverba: la soluzione è Galenico

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il farmaco preparato dal farmacista' è 'Galenico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GALENICO

Perché la soluzione è Galenico? Il termine galenico indica un farmaco preparato su indicazione del medico e realizzato dal farmacista, seguendo ricette specifiche. È una soluzione personalizzata, pensata per rispondere alle esigenze particolari di ogni paziente, spesso quando i farmaci commerciali non sono adatti o non esistono. Questo tipo di preparazione permette di ottenere trattamenti su misura, garantendo efficacia e sicurezza.

