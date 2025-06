Il dittatore portoghese che instaurò l Estado Novo nei cruciverba: la soluzione è Salazar

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il dittatore portoghese che instaurò l Estado Novo' è 'Salazar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SALAZAR

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Salazar: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Salazar? Salazar è il nome di António de Oliveira Salazar, il dittatore portoghese che nel 1933 instaurò l'Estado Novo, un regime autoritario che durò fino agli anni '70. La sua leadership segnò un periodo di stabilità politica ma anche di repressione e censura. Salazar è ormai simbolo di un'epoca storica controversa, che ha lasciato un’impronta significativa sulla storia del Portogallo.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il dittatore portoghese che instaurò l Estado Novo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

