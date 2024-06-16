Fernando : famoso poeta e scrittore portoghese

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SOLUZIONE: PESSOA

Perché la soluzione è Pessoa? Fernando Pessoa è uno dei più grandi poeti e scrittori portoghesi, conosciuto per la sua straordinaria capacità di creare molteplici personalità letterarie. La voce di Pessoa si manifesta attraverso le sue poesie e i suoi scritti, che riflettono le diverse sfaccettature della sua creatività e sensibilità. La sua produzione letteraria si distingue per la profondità e l'originalità, contribuendo in modo significativo alla letteratura portoghese. La sua influenza si estende ben oltre i confini del suo paese, rendendolo una figura di rilievo nel panorama mondiale.

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Fernando : famoso poeta e scrittore portoghese nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Pessoa

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Le 6 lettere della soluzione Pessoa

P Padova E Empoli S Savona S Savona O Otranto A Ancona

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