La Soluzione ♚ Il dittatore che vinse Mario

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Il dittatore che vinse Mario. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SILLA

Curiosit脿 su Il dittatore che vinse mario: Successivamente, il comico e attore romano gustavo cacini vinse una causa per plagio musicale nei confronti di mario ruccione, poich茅 il ritornello 芦faccetta... Lucio Cornelio Silla (in聽latino Lucius Cornelius Sulla Felix, pronuncia classica o restituta: ['luks kr'nels 'slla 'felks], nelle epigrafi L路CORNELIVS路L路F路P路N路SVLLA路FELIX; Roma, 138 a.C. 鈥 Cuma, 78 a.C.) 猫 stato un militare e dittatore romano.

