Gruppi ben affiatati nei cruciverba: la soluzione è Team

Home / Soluzioni Cruciverba / Gruppi ben affiatati

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Gruppi ben affiatati' è 'Team'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TEAM

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Team? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Team.

Perché la soluzione è Team? Un team è un insieme di persone che lavorano insieme con obiettivi condivisi, collaborando in modo armonioso e efficace. Sono gruppi ben affiatati, dove la sintonia e la fiducia reciproca permettono di ottenere risultati migliori rispetto all’azione individuale. In ogni ambito, dal lavoro allo sport, il successo nasce dalla forza di un team unito e coeso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ben conosciuto da tuttiIl Ben che è il più alto monte della Gran BretagnaÈ ben più di una raritàÈ sonoro se è ben assestatoCosì è un ceffone ben dato

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Gruppi ben affiatati" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

E Empoli

A Ancona

M Milano

D S U O M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DOMUS" DOMUS

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.