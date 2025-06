Fibra tessile elastica rivestita con un filato nei cruciverba: la soluzione è Lastex

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fibra tessile elastica rivestita con un filato' è 'Lastex'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LASTEX

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Lastex, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Lastex? Lastex è un filato elastico rivestito, utilizzato in tessuti e abbigliamento per garantire elasticità e comfort. Grazie al suo rivestimento, offre resistenza e durabilità, mantenendo la flessibilità anche dopo numerosi utilizzi. È ideale per capi aderenti, sportive o intimi, migliorando vestibilità e libertà di movimento. In sintesi, Lastex è la soluzione elastica di alta qualità per un look perfetto e confortevole.

Hai davanti la definizione "Fibra tessile elastica rivestita con un filato" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

A Ancona

S Savona

T Torino

E Empoli

X Xeres

