Una fibra tessile artificiale

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una fibra tessile artificiale' è 'Raion'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RAION

Perchè la soluzione è Raion? Raion è una fibra tessile artificiale molto versatile, usata in abbigliamento e arredamento. La sua morbidezza e resistenza la rendono apprezzata, permettendo di creare tessuti leggeri e duraturi. È una scelta popolare per chi cerca comfort e stile in ogni capo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una fibra tessile artificiale nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Raion

Se la definizione "Una fibra tessile artificiale" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Raion'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Una fibra tessile artificiale

Una fibra tessile artificiale Risposta: RAION

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: R____

R____ Inizia con: R

R Finisce con: N

Le 5 lettere della soluzione

R Roma A Ancona I Imola O Otranto N Napoli

La soluzione 'Raion' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una fibra tessile artificiale". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.