Una fibra tessile artificiale
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una fibra tessile artificiale' è 'Raion'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RAION
Perchè la soluzione è Raion? Raion è una fibra tessile artificiale molto versatile, usata in abbigliamento e arredamento. La sua morbidezza e resistenza la rendono apprezzata, permettendo di creare tessuti leggeri e duraturi. È una scelta popolare per chi cerca comfort e stile in ogni capo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Una fibra tessile artificiale nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Raion
Se la definizione "Una fibra tessile artificiale" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Raion'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Una fibra tessile artificiale
- Risposta: RAION
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: R____
- Inizia con: R
- Finisce con: N
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Raion' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una fibra tessile artificiale". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Fibra tessile artificiale Era una fibra tessile poliestere Ruvida fibra tessile Una fibra tessile sintetica Liscia come una pregiata fibra tessile
Altre definizioni collegate
Con fibra: La fibra tessile naturale per i sacchi
Con tessile: La fibra tessile naturale per i sacchi
Con artificiale: Tunnel artificiale per test aerodinamici