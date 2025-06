Dolorosa nei cruciverba: la soluzione è Penosa

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Dolorosa' è 'Penosa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PENOSA

Curiosità e Significato... La parola Penosa è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Penosa.

Perché la soluzione è Penosa? Dolorosa è un termine che indica qualcosa che provoca dolore, sofferenza o disagio, spesso riferito a sentimenti, eventi o situazioni difficili da affrontare. È un aggettivo usato per descrivere momenti o stati d'animo penosi e dolorosi. La parola sottolinea la natura intensa del dolore, rendendo evidente quanto possa essere difficile superare certi momenti della vita. In definitiva, rappresenta una condizione di sofferenza profonda.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Una dolorosa nevralgiaUna sferza dolorosaDolorosa infiammazioneUna dolorosa infiammazioneDolorosa screpolatura della pelle

Stai cercando la risposta alla definizione "Dolorosa"? Qui trovi la soluzione pronta all'uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

E Empoli

N Napoli

O Otranto

S Savona

A Ancona

