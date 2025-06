Documento per l espatrio nei cruciverba: la soluzione è Passaporto Elettronico

Home / Soluzioni Cruciverba / Documento per l espatrio

La soluzione di 21 lettere per la definizione 'Documento per l espatrio' è 'Passaporto Elettronico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PASSAPORTO ELETTRONICO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 21 lettere Passaporto Elettronico: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Passaporto Elettronico? Il passaporto elettronico è un documento di viaggio che permette di espatriare in modo semplice e sicuro. Dotato di una chip integrato, contiene dati biometrici come impronte digitali e foto, garantendo maggiore tutela contro le frodi. È indispensabile per attraversare frontiere e viaggiare all’estero, semplificando i controlli e accelerando le procedure alle dogane. Un vero passaporto del futuro per i viaggiatori moderni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il documento di libero accessoEspatrio in massaUn documento nel computerIl documento con cui il Papato avrebbe ottenuto il potere su RomaCostretto all espatrio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Documento per l espatrio" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

P Padova

O Otranto

R Roma

T Torino

O Otranto

E Empoli

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

R Roma

O Otranto

N Napoli

I Imola

C Como

O Otranto

A T B I I A S G L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BASTIGLIA" BASTIGLIA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.