Un documento nel computer

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: Un file (dall'inglese, pronuncia ['fal], italianizzata in /'fail/; traducibile come "fascicolo", o "archivio"), in informatica, è un contenitore di dati, tipicamente collocato in un file system, a sua volta registrato su un supporto di memorizzazione digitale. Il nome deriva dall'analogia con i sistemi di archiviazione dei dati utilizzati prima dell'avvento dei sistemi informatici che li sostituirono.

file f pl

plurale di fila ci siamo incolonnati su due file

Sostantivo

file ( approfondimento) m

(forestierismo) (elettronica) (informatica) sequenza di dati in un computer puoi ascoltare file audio con le tue cuffie in modo da non disturbare nessuno (senso figurato) (soltanto plurali) insieme di persone che appartengono allo stesso movimento o categoria militare nelle file di un partito

Sillabazione

fì | le

Pronuncia

Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Etimologia / Derivazione