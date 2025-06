Distanti... come certi parenti nei cruciverba: la soluzione è Lontani

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Distanti... come certi parenti' è 'Lontani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LONTANI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Lontani? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Lontani.

Perché la soluzione è Lontani? Lontani indica qualcosa o qualcuno che si trova a una grande distanza, sia in senso fisico che emotivo. Può riferirsi a luoghi remoti o a rapporti affettivi distanti, creando un senso di separazione e distanza. In parole semplici, è come dire che due cose sono molto separate tra loro, rendendo difficile il contatto o la vicinanza. È un termine che esprime lontananza in tutti i sensi.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Distanti... come certi parenti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

