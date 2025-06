Complesso di aziende produttrici di beni materiali nei cruciverba: la soluzione è Industria

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Complesso di aziende produttrici di beni materiali' è 'Industria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INDUSTRIA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Industria? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Industria.

Perché la soluzione è Industria? L'industria è l'insieme di aziende che producono beni materiali, come automobili, abbigliamento o elettronica. Si tratta di un settore fondamentale per l'economia, che trasforma materie prime in prodotti finiti destinati al consumo. È il motore che sostiene lo sviluppo e la crescita di un Paese, creando occupazione e innovazione. In breve, rappresenta l’attività produttiva su larga scala.

I Imola

N Napoli

D Domodossola

U Udine

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

A Ancona

