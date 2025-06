Un complesso di beni nei cruciverba: la soluzione è Patrimonio

PATRIMONIO

Curiosità e Significato di Patrimonio

Perché la soluzione è Patrimonio? Il termine patrimonio si riferisce all'insieme dei beni, diritti e risorse posseduti da una persona, famiglia o ente. Include immobili, denaro, opere d'arte e altri valori che costituiscono il patrimonio materiale e immateriale di qualcuno. È ciò che definisce la ricchezza e l'eredità di un individuo o di una collettività, rappresentando la propria storia e sicurezza economica.

Come si scrive la soluzione Patrimonio

P Padova

A Ancona

T Torino

R Roma

I Imola

M Milano

O Otranto

N Napoli

I Imola

O Otranto

