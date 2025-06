Collocato nei cruciverba: la soluzione è Sito

SITO

Perché la soluzione è Sito? Collocato indica qualcosa posizionato o sistemato in un luogo specifico. Deriva dal verbo collocare, che significa mettere o sistemare in una posizione determinata. È un termine usato spesso per descrivere l’ubicazione di oggetti, persone o luoghi. In sintesi, si riferisce al modo in cui qualcosa viene inserito o stabilito in un contesto preciso, come nel caso di un sito web o di un edificio.

