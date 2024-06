Collocato agli antipodi

: . Lo schiacciatore-opposto, o semplicemente opposto, è uno dei ruoli della pallavolo. Spesso il ruolo di opposto è ricoperto da giocatori mancini che prediligono l'attacco dalla parte destra del campo (zona 1 e zona 2). È il terminale offensivo principale di una squadra attaccando sia in situazione di prima linea, sia in seconda linea (quando il palleggiatore si trova in prima linea).

Italiano: Aggettivo: opposto m sing . che si trova in posizione di contrasto. Sostantivo: opposto m sing (pl.: opposti) . (matematica) elemento inverso (rispetto alla somma) di un numero, la cui somma con quest'ultimo è uguale all'elemento neutro (chiamato solitamente zero). Più semplicemente numero, variabile o funzione ottenuta cambiando il segno (+ in -). la gravità non ha un suo opposto.