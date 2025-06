Collocato più in basso - antitesi nei cruciverba: la soluzione è Elevato

ELEVATO

Curiosità e Significato di Elevato

Perché la soluzione è Elevato? La parola elevato indica qualcosa di alto, superiore o che si trova in una posizione più alta rispetto ad altri. Può riferirsi a un livello di qualità, a un valore simbolico o a un'altezza fisica. In ambito figurato, suggerisce dignità, prestigio o intensità. Insomma, un termine che trasmette l'idea di grandezza e superiorità, perfetto per descrivere ciò che si distingue in positivo.

Come si scrive la soluzione Elevato

E Empoli

L Livorno

E Empoli

V Venezia

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E O B L I E I A C S A N I P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PENISOLA IBERICA" PENISOLA IBERICA

