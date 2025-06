Casse a stecche larghe nei cruciverba: la soluzione è Stie

STIE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Stie più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Stie.

Perché la soluzione è Stie? Stie è un termine dialettale che indica assi o tavole di legno larghe e spesse, spesso usate in edilizia o lavori manuali. Questo vocabolo richiama materiali robusti e versatili, fondamentali nelle costruzioni tradizionali. Comprendere il significato di stie aiuta a conoscere meglio il lessico regionale e le tecniche antiche di lavorazione del legno, arricchendo così la cultura popolare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Una cassa a stecche largheLe stecche per le camicieGrande coalizione o governo di largheGrande coalizione oppure Governo di largheBasse e larghe come le sogliole

Se "Casse a stecche larghe" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

T Torino

I Imola

E Empoli

