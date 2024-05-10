Basse e larghe come le sogliole

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Basse e larghe come le sogliole' è 'Piatte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIATTE

Perché la soluzione è Piatte? Le superfici piatte sono caratterizzate da una superficie orizzontale o quasi orizzontale senza rilievi o asperità evidenti. Si trovano frequentemente in ambienti naturali come le piane di mare o le estensioni di terreno pianeggiante, ma anche in contesti artificiali come pavimenti o tavoli. La loro larghezza e ampiezza contribuiscono a creare spazi aperti e facilmente accessibili. La mancanza di variazioni di quota o di rilievi rende queste superfici ideali per molte attività quotidiane.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Basse e larghe come le sogliole". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Basse e larghe come le sogliole nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Piatte

La soluzione associata alla definizione "Basse e larghe come le sogliole" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Basse e larghe come le sogliole" conferma che la soluzione 'Piatte' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Piatte

P Padova I Imola A Ancona T Torino T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Basse e larghe come le sogliole" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Piatte' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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