La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Blocca la punta del trapano' è 'Mandrino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANDRINO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Mandrino più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve

Perché la soluzione è Mandrino? Il mandrino è la parte del trapano che si occupa di tenere saldamente la punta, permettendone la rotazione e il controllo durante il lavoro. È fondamentale per assicurare precisione e stabilità nelle perforazioni. Quando si dice blocca la punta del trapano, ci si riferisce proprio al mandrino, un componente essenziale per ogni attività di foratura.

Ha la punta di feltro
Blocca chi procede
Una formazione rocciosa a punta
Hanno la punta a stella o piatta
Se perde la punta la si rifà

Stai cercando la risposta alla definizione "Blocca la punta del trapano"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

