Attestano l identità e le idoneità di una persona nei cruciverba: la soluzione è Documenti

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Attestano l identità e le idoneità di una persona' è 'Documenti'.

DOCUMENTI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Documenti:

Perché la soluzione è Documenti? I documenti sono strumenti ufficiali che attestano l’identità e le qualifiche di una persona, come la carta d’identità, il passaporto o la patente. Sono fondamentali per dimostrare chi siamo e le nostre capacità in molte situazioni quotidiane, dal lavoro alle pratiche burocratiche. In sostanza, i documenti sono il modo più affidabile di certificare chi siamo e cosa possiamo fare.

D Domodossola

O Otranto

C Como

U Udine

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

