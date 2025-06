Assilla il paranoico nei cruciverba: la soluzione è Mania

MANIA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Mania più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Mania.

Perché la soluzione è Mania? La parola mania indica uno stato di euforia e irrequietezza mentale, caratterizzato da un'eccessiva esaltazione o ossessione per qualcosa. Spesso associata a disturbi psicologici, rappresenta un'intensa passione che può sfociare in comportamenti irrazionali. In generale, si usa anche per descrivere una fissazione o un desiderio incontrollabile, rendendo la vita più complicata. È un termine che racchiude l'intensità delle emozioni umane.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Hanno in testa un idea che li assillaIl paranoico l ha fissaUn paranoico spesso vittima di allucinazioniFra il possessivo e il paranoicoNon assilla il flemmatico

