La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Non assilla il flemmatico' è 'Fretta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRETTA

Curiosità e Significato di "Fretta"

Approfondisci la parola di 6 lettere Fretta: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Fretta? La parola fret si riferisce a uno stato di urgenza o impazienza, dove ci si sente spinti a muoversi rapidamente o a prendere decisioni affrettate. Un flemmatico, al contrario, è una persona calma e riflessiva, che non si lascia prendere dalla fretta e affronta le situazioni con serenità. Quindi, l'espressione non assilla il flemmatico suggerisce che la fretta e l'ansia non influenzano chi ha un temperamento tranquillo e pacato.

Come si scrive la soluzione Fretta

Hai trovato la definizione "Non assilla il flemmatico" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

F Firenze

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

