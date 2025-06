Addetto alle manovre in barca nei cruciverba: la soluzione è Timoniere

TIMONIERE

La parola Timoniere è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Timoniere? Il timoniere è la persona responsabile di manovrare e dirigere una barca, usando il timone per cambiare direzione. È fondamentale per garantire sicurezza e precisione durante la navigazione, soprattutto in spazi stretti o condizioni di mare impegnative. In sostanza, il timoniere è colui che guida con abilità e attenzione, mantenendo sempre il controllo della barca in ogni situazione.

T Torino

I Imola

M Milano

O Otranto

N Napoli

I Imola

E Empoli

R Roma

E Empoli

