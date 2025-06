A certi ammalati è consigliato assoluto nei cruciverba: la soluzione è Riposo

RIPOSO

Perché la soluzione è Riposo? Ripos? indica un periodo di calma e inattività necessario per recuperare energie e guarire da un malanno. È consigliato quando il corpo ha bisogno di tempo per rigenerarsi, riducendo stress e sforzi. In fondo, prendersi una pausa è fondamentale per tornare in forma più forte e sani. Quindi, ascoltare il proprio corpo e concedersi il giusto riposo è sempre la scelta migliore.

R Roma

I Imola

P Padova

O Otranto

S Savona

O Otranto

