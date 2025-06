Unità di misura per bombe nucleari nei cruciverba: la soluzione è Chiloton

Home / Soluzioni Cruciverba / Unità di misura per bombe nucleari

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Unità di misura per bombe nucleari' è 'Chiloton'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CHILOTON

Curiosità e Significato... La soluzione Chiloton di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Chiloton per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Chiloton? Il chiloton è un'unità di misura utilizzata per quantificare la potenza di una bomba nucleare, equivalenti a mille tonnellate di esplosivo TNT. Più il valore è alto, maggiore è l'impatto distruttivo dell’arma. È uno dei modi più comuni per descrivere la potenza di queste armi drammatiche e rappresenta una scala di confronto tra diversi ordigni nucleari.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Unità di misura della tensione elettricaUnità di misura di luminanzaUnità di misura dell energiaUn unità di misura termicaUnità di misura del lavoro nel sistema CGS

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Unità di misura per bombe nucleari" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

H Hotel

I Imola

L Livorno

O Otranto

T Torino

O Otranto

N Napoli

A N P G E I N O G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PANNEGGIO" PANNEGGIO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.