La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una raccolta di opere' è 'Antologia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANTOLOGIA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Antologia più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Antologia.

Perché la soluzione è Antologia? L'**antologia** è una raccolta di opere, come poesie, racconti o brani di autori diversi, scelti e composti in un’unica opera. Serve a offrire una panoramica su un tema, un periodo o un autore, permettendo di apprezzare diverse sfumature e stili in un solo volume. È uno strumento prezioso per conoscere e scoprire nuove voci della letteratura.

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

L Livorno

O Otranto

G Genova

I Imola

A Ancona

A E S D A T I L I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IDEALISTA" IDEALISTA

