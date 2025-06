Un passo... a Londra nei cruciverba: la soluzione è Step

STEP

Curiosità e Significato...

Perché la soluzione è Step? Step è una parola inglese che significa passo. Indica l'azione di muoversi avanti con un piede, ma anche un singolo stadio o fase di un processo. È spesso usata per descrivere un'iniziativa, un progresso o un cambiamento. In breve, rappresenta il movimento fondamentale che ci permette di avvicinarci ai nostri obiettivi. Quindi, step è molto più di un semplice passo: è il primo passo verso qualcosa di nuovo.

Un quartiere di LondraLa Gallery museo di LondraUn aiuto a LondraUna stanza a LondraÈ grasso a Londra

S Savona

T Torino

E Empoli

P Padova

Scopri definizioni su "ORAZIO" ORAZIO

