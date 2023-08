È grasso a Londra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È grasso a Londra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : FAT

La parola "fat" è un termine inglese che si riferisce a un eccesso di peso o ad una condizione di sovrappeso. Utilizzata per descrivere una persona con accumulo di grasso corporeo, può indicare un problema di salute o una questione estetica. A Londra, come altrove, il termine è usato per riferirsi alla condizione fisica di una persona. La preoccupazione per la salute e il benessere ha portato a una maggiore sensibilizzazione riguardo al peso corporeo e all'importanza di uno stile di vita equilibrato. È fondamentale promuovere il rispetto per tutti i tipi di corpo, evitando giudizi negativi legati all'aspetto fisico.

Altre risposte alla domanda : È grasso a Londra : grasso; londra; grasso il critico televisivo; Un po grasso ttello; La gabbia di ingrasso per i polli maschi castrati; È grasso in un opera buffa di Gaetano Donizetti; grasso per saponi; I personaggi del museo Madame Tussauds di londra ; londra sui biglietti aerei; Vale GB a londra ; Esce tutti i giorni a londra ; Aria di londra ;

