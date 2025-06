Un medico di famiglia che non può accettare nuovi pazienti nei cruciverba: la soluzione è Massimalista

MASSIMALISTA

Curiosità e Significato... La soluzione Massimalista di 12 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Massimalista per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Massimalista? Massimalista indica chi tende a spingersi al massimo, accettando tutto ciò che può o desidera. In ambito medico, si riferisce a un dottore che, pur desiderando aiutare più persone, non può accettare nuovi pazienti per limiti di tempo o risorse. È come un medico che, pur volendo allargare il suo servizio, si trova a dover rifiutare nuove richieste.

M Milano

A Ancona

S Savona

S Savona

I Imola

M Milano

A Ancona

L Livorno

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

