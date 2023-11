La definizione e la soluzione di: L attributo del medico di famiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : L attributo del medico di famiglia

«forza»), il nome rivela un'origine esoterica, in quanto attributo di colui che ha il potere di dominare l'animalità, simboleggiata dal cavallo. risulta... Il medico di famiglia, come veniva in passato indicato, ora, formalmente, medico di medicina generale (MMG) o, più specificamente, medico di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

