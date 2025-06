Un iniezione praticata da infermieri nei cruciverba: la soluzione è Endovena

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un iniezione praticata da infermieri' è 'Endovena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ENDOVENA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Endovena: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Endovena? L'ENDOVENA è un'iniezione somministrata direttamente nelle vene, spesso eseguita da infermieri per garantire un'assorbimento rapido dei farmaci. È una tecnica comune in ospedale per trattamenti urgenti o somministrazioni di liquidi e medicine. Con questa procedura, si assicurano effetti immediati e un controllo preciso del dosaggio, fondamentale per la salute e il benessere del paziente.

Hai davanti la definizione "Un iniezione praticata da infermieri" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

V Venezia

E Empoli

N Napoli

A Ancona

