La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un dispositivo del frigo' è 'Congelatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONGELATORE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Congelatore, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Congelatore? Il congelatore è il comparto del frigorifero dedicato a conservare alimenti a temperature molto basse, permettendo di mantenerli freschi e sicuri per lungo tempo. È ideale per conservare carne, pesce, gelati e altri prodotti delicati, evitando che si deteriorino rapidamente. Insomma, il congelatore è il compagno indispensabile per chi vuole pianificare pasti e risparmiare tempo.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un dispositivo del frigo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

N Napoli

G Genova

E Empoli

L Livorno

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

