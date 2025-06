Tessera che offre vari servizi ai titolari nei cruciverba: la soluzione è Card

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Tessera che offre vari servizi ai titolari' è 'Card'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARD

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Card? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Card.

Perché la soluzione è Card? Una card è una tessera che consente di accedere a diversi servizi o vantaggi presso negozi, locali o aziende. Spesso rappresenta un modo semplice e pratico per fidelizzare i clienti, offrendo sconti, promozioni o accesso esclusivo a determinate iniziative. In sostanza, è uno strumento che semplifica la gestione dei benefici, rendendo più facile per i titolari usufruire di servizi dedicati.

