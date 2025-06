Tagliare i rami e le foglie nei cruciverba: la soluzione è Potare

Home / Soluzioni Cruciverba / Tagliare i rami e le foglie

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tagliare i rami e le foglie' è 'Potare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POTARE

Curiosità e Significato... La soluzione Potare di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Potare per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Potare? Potare significa eliminare rami e foglie dalle piante per favorirne la crescita, mantenerle in salute o dare loro una forma desiderata. È un’operazione importante in giardinaggio e agricoltura, che permette alle piante di svilupparsi meglio e rimanere forti. Con il giusto taglio, si stimola anche la produzione di fiori e frutti, contribuendo alla bellezza e alla produttività del verde.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Tagliare i rami superfluiRami con foglieCosì sono le foglie caduteUn fiore blu-violetto con le foglie a spadaLe porosità delle foglie

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Tagliare i rami e le foglie"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

O Otranto

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

O C P T A A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "APATICO" APATICO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.