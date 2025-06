Spronati all azione nei cruciverba: la soluzione è Incitati

Home / Soluzioni Cruciverba / Spronati all azione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Spronati all azione' è 'Incitati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INCITATI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Incitati? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Incitati.

Perché la soluzione è Incitati? Spronati all'azione significa essere incoraggiati o motivati a muoversi, a fare qualcosa di concreto. È un invito a superare la pigrizia e a mettere in moto le proprie energie per raggiungere obiettivi o completare un compito. Essere incitati significa avere la spinta giusta per non restare fermi, ma agire con determinazione e entusiasmo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Azione che desta ripugnanzaPrime in azioneLo merita ogni buona azioneIl campo d azione di Tim e VodafoneFare passare all azione

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Spronati all azione"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

I Imola

N Napoli

C Como

I Imola

T Torino

A Ancona

T Torino

I Imola

C H L N E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CHANEL" CHANEL

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.