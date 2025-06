Sportive in parete nei cruciverba: la soluzione è Alpiniste

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sportive in parete' è 'Alpiniste'.

ALPINISTE

Curiosità e Significato

Perché la soluzione è Alpiniste? Sportive in parete si riferisce a chi pratica l'alpinismo o l'arrampicata su pareti rocciose, sfidando le altezze e le difficoltà della montagna. Le alpiniste sono donne appassionate di questa disciplina, capaci di affrontare vie impegnative con competenza e coraggio. Sono figure che uniscono forza, determinazione e passione per la natura, contribuendo a rendere l'universo dell'arrampicata ancora più affascinante e inclusivo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Una parete da ufficiSi suona nelle premiazioni sportiveUn sostegno da pareteAttaccati alla pareteServono a misurare i tempi nelle gare sportive

La definizione "Sportive in parete"

A Ancona

L Livorno

P Padova

I Imola

N Napoli

I Imola

S Savona

T Torino

E Empoli

