Attaccati alla parete - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attaccati alla parete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : APPESI

Quantità di liquido pleurico. la pleura esterna (pleura parietale) è attaccata alla parete toracica. la pleura interna (pleura viscerale) copre i polmoni e... L'appeso o l'impiccato è la dodicesima carta degli arcani maggiori o trionfi dei tarocchi; nei mazzi più antichi lo stesso arcano viene talvolta indicato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Attaccati alla parete : attaccati; alla; parete; attaccati al dovere; Inseparabili attaccati ; attaccati all improvviso; Sono attaccati ai soldi; Tenaci e attaccati cci; Imposte dalla legge; Pretendenti alla stessa mano; Distingue la polo dalla maglietta; Nota pralina alla nocciola della Ferrero fra; Fatti dalla mamma a prendere il latte; Incorporato in una parete ; Contraddistingue una parete della classe; Una parete di poco spessore; Un ripiano su una parete rocciosa; Per giocarci occorrono pallina racchetta parete ;

