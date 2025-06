Sopravvissuto a un disastro in alto mare nei cruciverba: la soluzione è Naufrago

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sopravvissuto a un disastro in alto mare' è 'Naufrago'.

NAUFRAGO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Naufrago? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Naufrago.

Perché la soluzione è Naufrago? Un naufrago è chi si trova sopravvissuto a un incidente marittimo, come il naufragio di una nave. È qualcuno che, dopo aver affrontato le avversità in mare aperto, riesce a salvarsi e a rimanere vivo. Questa parola evoca storie di avventure, pericoli e speranza, ricordandoci la forza e la resistenza umana di fronte alle sfide più dure in alto mare.

N Napoli

A Ancona

U Udine

F Firenze

R Roma

A Ancona

G Genova

O Otranto

