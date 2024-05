La Soluzione ♚ Steven l attore interprete di Trappola in alto mare La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SEAGAL . Ecco la soluzione verificata per la definizione Steven l attore interprete di Trappola in alto mare. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Steven l attore interprete di trappola in alto mare: Steven Frederic Seagal (Lansing, 10 aprile 1952) è un attore, artista marziale e produttore cinematografico statunitense. Fa parte del gruppo di attori (Bruce Lee, Chuck Norris, Sonny Chiba, Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan, Sammo Hung, Jet Li) diventati famosi grazie alle loro abilità nel campo delle arti marziali. Cintura nera di aikido, è stato il primo straniero ad aprire un dojo di aikido a Osaka in Giappone. È conosciuto in tutta l'America Latina come La Tortuga, che significa "la tartaruga" in spagnolo, per il modo di combattere molto lento. Negli ultimi anni, Seagal si è dedicato anche all'attività musicale. È chitarrista della band Thunderbox, e ha composto finora due album in studio a suo nome. Si dedica attivamente anche alla difesa dei diritti degli animali, e sostiene la causa del Dalai Lama Tenzin Gyatso per l'indipendenza tibetana come altri attori, quali Richard Gere, Harrison Ford, Barbra Streisand e Meg Ryan. È in possesso della cittadinanza russa e serba oltre a quella statunitense.

