ORARI

Curiosità e Significato... La parola Orari è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Orari.

Perché la soluzione è Orari? Orari indica i tempi stabiliti per un servizio o un'attività, come i treni o gli autobus, e sono spesso esposti nelle stazioni per aiutare i viaggiatori a pianificare il proprio viaggio. Sono utili strumenti di orientamento che mostrano le partenze e gli arrivi, garantendo ordine e puntualità. Essenziali per chi si sposta, gli orari rendono più semplice organizzare ogni spostamento quotidiano.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Sono esposti nelle stazioni", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

