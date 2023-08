Sono esposti perché si possono consultare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono esposti perché si possono consultare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ORARI

Significato/Curiosita : Sono esposti perche si possono consultare

2002 per un quadro completo sulla bibliografia relativa a platone si possono consultare: luc brisson, la bibliografia platonica dal 2000 al 2014, su platosociety... I fusi orari sono porzioni longitudinali della superficie terrestre comprese tra due determinati meridiani, che adottano lo stesso orario per scopi legali... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Sono esposti perché si possono consultare : sono; esposti; perché; possono; consultare; Ce ne sono di autonomi; Così sono i giudici in tribunale; Le più note sono dive; sono pari in altro; Lo sono i sentieri che si inerpicano; esposti a voce; I diurna che venivano esposti nell antica Roma; Sono esposti nel Museo Nazionale di Reggio Calabria; Sono esposti nelle stazioni; Sono esposti in stazione; Inamovibili perché protetti; Bevila perché è ye canta il Gruppo Italiano; Si spazzano perché tirino; Contratti rischiosi perché incerti; Si spazza perché tiri; In casa non possono mancare di carta igienica; possono essere anche a gas e a legna; possono esserlo i rumori; Non possono mancare nel vitello tonnato; possono salvare dal gol; Va spesso a consultare il VAR; Permette di consultare documenti miniaturizzati; Raccolta da consultare ; Libretto da consultare ; Quadro da consultare ;

Cerca altre Definizioni