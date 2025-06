Si usa per preparare un aranciata nei cruciverba: la soluzione è Spremiagrumi

SPREMIAGRUMI

Curiosità e Significato... La soluzione Spremiagrumi di 12 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Spremiagrumi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Spremiagrumi? Il termine spremiagrumi indica uno strumento utilizzato per estrarre il succo di agrumi come arance, limoni e pompelmi. È composto da una parte superiore con una superficie schiacciabile o rotante e una ciotola sottostante per raccogliere il succo. Un alleato indispensabile in cucina per preparare bevande fresche e genuine, come appunto l’aranciata fatta in casa.

