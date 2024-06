Si usa per preparare il pane casalingo

: C. Saccharomyces cerevisiae ha forma da ovale a ellittica e diametro di 5-10 micrometri. Il Saccharomyces cerevisiae Meyen ex E. Si moltiplica attraverso un processo di gemmazione, diversa dalla riproduzione che invece prevede riarrangiamento genico. Hansen, 1883, organismo unicellulare osmofilo appartenente al regno dei funghi, comunemente noto come "lievito di birra", è una nota specie di lievito della famiglia Saccharomycetaceae che si riproduce per gemmazione.

Italiano: Locuzione nominale: acido nicotinico ( approfondimento) m sing (pl.: acidi nicotinici) . (biologia) (biochimica) acido organico monobasico, derivato della piridina, presente nelle cellule degli organismi animali e vegetali, dotato di attività vasodilatatrice e vitaminica L'acido nicotinico si trova nei cereali, nel lievito di birra e nella carne... Sillabazione: à | ci | do - ni | co | tì | ni | co.